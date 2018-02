Večina evropskih borz v nov teden z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 19. februarja - Evropske borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij zadovoljni s petkovim dogajanjem na borzah v ZDA, kjer so se indeksi obarvali zeleno. Danes bo sicer borzni parket čez lužo zaradi praznika zaprt.