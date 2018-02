Ljubljana, 19. februarja - Novinarska konferenca Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri bosta glavni tajnik Branimir Štrukelj in predsednica glavnega odbora Jelka Velički predstavila nadaljnje korake sindikata v zvezi s stavkovnimi aktivnostmi, bo danes ob 12.30 na sedežu Sviza na Oražnovi 3, so sporočili iz omenjenega sindikata.