Tekma v Braziliji zaradi pretepa med igralci prekinjena

Salvador, 19. februarja - Na tradicionalnem brazilskem nogometnem derbiju med Vitorio in Bahio na severovzhodu države so si v lase skočili nogometaši. Sodnik je v slačilnico poslal kar devet srboritežev in ker je Vitoria na terenu ostala le še s šestimi igralci, kar je manj kot dovoljuje pravilnik, je zmago dosodil Bahii.