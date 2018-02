Ljubljana, 18. februarja - Košarkarji Sixt Primorske so novi pokalni prvaki Slovenije. V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Ljubljani so premagali Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo s 83:63 (17:10, 34:29, 62:43). Za Koprčane je to prvi naslov v zgodovini kluba.