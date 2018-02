Vreme: Ponoči bo oblačno, z občasnim rahlim sneženjem

Ljubljana, 18. februarja - Ponoči bo oblačno, predvsem ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus pet do nič, na Primorskem do štiri stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.