Slovenski taekwondojisti pripravljeni na odprto prvenstvo

Maribor, 19. februarja - Slovenske reprezentance v olimpijskem taekwondoju so se minuli konec tedna zbrale v mariborski dvorani Tabor, kjer so preživele delovni vikend. V ospredju sta bila treninga članov in mladincev. Vsi, ki so bili dejavni na treningih, se pripravljajo na odprto prvenstvo Slovenije, ki bo konec naslednjega tedna v dvorani Tabor.