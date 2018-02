Gyoer, 18. februarja - Na Madžarskem se je zbrala elita evropskega strelstva z zračnim orožjem, pred mladinskimi in članskimi preizkušnjami pa so bile danes na sporedu tekme v kadetski kategoriji. Izkazala se je Anja Prezelj, ki je z zračno pištolo zasedla peto mesto in za las zgrešila kvoto za nastop na olimpijskih igrah mladih med 6. in 16. oktobrom v Buenos Airesu.