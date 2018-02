V Sofiji shod skrajnih desničarjev v čast njihovemu vojnemu heroju

Sofija, 18. februarja - V prestolnici Bolgarije, ki trenutno predseduje Svetu EU, se je v soboto zvečer zbralo več sto skrajnih desničarjev, oblečenih v črno in z baklami v rokah. Počastili so Hrista Lukova, nekdanjega ministra in generala druge svetovne vojne ter vidnega podpornika nacistov in antisemita, ki so ga februarja 1943 ubili komunisti.