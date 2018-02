Izraelska letala napadla cilje v Gazi

Tel Aviv, 18. februarja - Izraelska vojaška letala so v soboto pozno zvečer napadla več ciljev na območju Gaze, potem ko so bili pred tem v eksploziji na obmejnem območju z Gazo ranjeni štirje izraelski vojaki. Skupaj je bilo napadenih šest "vojaških ciljev" v Gazi, ki so pod nadzorom skrajnega palestinskega gibanja Hamas, je sporočila izraelska vojska.