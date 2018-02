Kopitar dvakrat v polno za novo zmago kraljev

Buffalo, 18. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v soboto gostovali v Buffalu in pri zadnjeuvrščeni ekipi vzhodne konference zmagali s 4:2. Anže Kopitar je v drugi tretjini zadel za 2:0 in 3:0, ko se je tekma dokončno odločila v korist ekipe iz Kalifornije. Ta je na gostovanju v Buffalu slavila prvič po 15 letih.