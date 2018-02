Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 18. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na cestah plužno posipne skupine, promet je na posameznih avtocestnih odsekih in na nekaterih državnih cestah upočasnjen, predvsem na Dolenjskem. Voznikom se priporoča previdno vožnjo in upoštevanje prometne signalizacije.