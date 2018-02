Anderson in Querrey finalista New Yorka

New York, 18. februarja - Prva nosilca, Južnoafričan Kevin Anderson in Američan Jim Querrey, sta finalista teniškega turnirja ATP v New Yorku. V polfinalu je Anderson tesno ugnal Japonca Keija Nishikorija s 6:1, 3:6 in 7:6 (4), Querrey pa v prav tako zelo izenačenem dvoboju Francoza Adriana Mannarina s 6:7 (5), 7:5 in 6:3.