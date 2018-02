Požar v osrednjem budističnem templju v Lhasi

Lhasa, 18. februarja - V soboto zvečer je zagorelo v enem najpomembnejših svetišč v Tibetu, templju Jokhang v starem centru Lhase. Kot je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua, so iz približno 1300 let starega templja švigali zublji, na slikah in videih na družbenih omrežjih pa je videti gorečo streho. Po prvih podatkih požar ni zahteval žrtev.