Dimitrov in Federer za zmago v Rotterdamu

Rotterdam, 17. februarja - Bolgar Grigor Dimitrov in Švicar Roger Federer sta se prebila v finale teniškega turnirja ATP v Rotterdamu z nagradnim skladom 1,862 milijona evrov. Belgijec David Goffin, polfinalni tekmec Dimitrova, je dvoboj predal pri zaostanku 3:6 in 1:0, Federer pa je v današnjem drugem obračunu ukanil Italijana Andreasa Seppija s 6:3 in 7:6 (3).