Celjske kegljačice na sklepnem turnirju evropske lige

Celje, 17. februarja - V povratnih tekmah evropske lige prvakinj so si kegljačice Celja zagotovile napredovanje, kranjski Triglav pa ni mogel preskočiti previsoke nemške ovire. Celjanke so še drugič premagale madžarsko ekipo Rakoshegyi iz Budimpešte, tokrat s 7:1 (3306:3070 - 16,5:7,5) in se tako uvrstile na sklepni turnir četverice, ki bo konec marca v Nemčiji.