Slovenski hokejisti do zmage nad Slovaško, Peter Prevc 10.

Ljubljana, 17. februarja - Vrhunec osmega dne zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu sta bila za Slovence nastop hokejske reprezentance in smučarjev skakalcev na veliki napravi. Hokejisti so po kazenskih strelih s 3:2 premagali Slovaško in si zagotovili drugo mesto v skupini B, med skakalci se je še najbolj izkazal Peter Prevc na 10. mestu.