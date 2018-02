Pakistansko sodišče morilca otrok obsodilo na štiri smrtne kazni

Lahore, 17. februarja - Pakistansko sodišče je danes moškemu, ki so ga obsodili posilstva in umora šestletnice, izreklo štiri smrtne kazni. Brutalen umor prejšnji mesec je pretresel državo in sprožil številne proteste. Moški je sicer obtožen še napada na najmanj sedem drugih otrok, od tega jih je pet umoril, poroča francoska tiskovna agencija AFP.