Tonin: NSi nikoli ne bo figov list ne levim ne desnim

Ljubljana, 17. februarja - NSi ima lastno identiteto, lasten program in to želi razvijati v kakršni koli koaliciji, je na programski konferenci dejal v. d. predsednika stranke Matej Tonin. Kot je zatrdil, pa NSi "nikoli ne bo figov list ne levim ne desnim". Med ključnimi programskimi prioritetami je izpostavil višje plače, hitrejše zdravljenje in učinkovito pravosodje.