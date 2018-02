Ekipa sveta za uvod boljša od vzhajajočih zvezd

Los Angeles, 17. februarja - Za ogrevanje pred tekmo zvezd severnoameriške košarkarske lige NBA so v dvorani Staples Center v Los Angelesu, sicer tudi domovanju hokejista Anžeta Kopitarja in njegove ekipe Los Angeles Kings, organizirali tekmo med ekipo sveta in mladimi upi. Zmage se je prepričljivo veselila ekipa sveta, ki je ameriške novince ugnala kar s 155:124.