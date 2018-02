Winnipeg s 6:1 boljši od Colorada

Columbus, 17. februarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so bile v noči na soboto na sporedu štiri tekme. Columbus Blue Jackets so po podaljšku izgubili proti Philadelphia Flyers z 1:2, Carolina Hurricanes so izgubili proti New York Islanders z 0:3, Winnipeg Jets so premagali Colorado Avalanche s 6:1, Dallas Stars pa St. Louis Blues z 2:1.