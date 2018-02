Delo: Poraz ideologij(e) (17. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Tri leta in mesec dni po volilni zmagi levičarske Sirize, ki je - sicer le za kratek čas - dodobra pretresla politični in gospodarski ustroj Evropske unije, so tisti hladni zimski dnevi le še oddaljen spomin, celo nekakšen literarni dogodek. Fikcija, v Delu piše Boštjan Videmšek.