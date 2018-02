Poslovni načrt Luke Koper bodo dopolnili po pripravi načrta za reševanje problematike IPS

Koper, 16. februarja - Danes sprejet poslovni načrt Luke Koper za leto 2018 je začasen. Po izdelavi strategije za področje IPS, ki bo pripravljena do konca meseca, in njegovi obravnavi na nadzornem svetu bo uprava namreč pristopila k akcijskemu načrtu in nato k rebalansu poslovnega načrta. V tem letu Luka sicer predvideva nekaj več kot 200 novih zaposlitev.