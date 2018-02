Za Gantarja Koprivnikarjeva odločitev modra, po mnenju SD na potezi premier

Ljubljana, 16. februarja - Po ocenah podpredsednika DeSUS Tomaža Gantarja je odločitev ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da se umakne z mesta glavnega pogajalca z javnim sektorjem, modra in korektna. Upa, da bo premier Miro Cerar sprejel pobudo. Po mnenju SD je zdaj na premierju, da se do tega opredeli in najde najboljšo možno rešitev v nastalem položaju.