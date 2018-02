Zakona o kulturnih pravicah narodnih skupnosti iz SFRJ izrecno ne bosta podprli le SDS in NSi

Ljubljana, 16. februarja - DZ je v nadaljevanju današnjega dela seje prešel na prvo obravnavo predloga zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic, ki jih imajo narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. V predstavitvi stališč so podporo predlogu napovedali v SMC, SD, Levici in NP. V DeSUS se bodo odločali po svoji vesti, ne bodo pa ga podprli v SDS in NSi.