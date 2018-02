V zadevi Šami vložili pritožbo na ustavno sodišče

Ljubljana, 16. februarja - Zagovornik sirskega begunca Ahmada Šamija Miha Blažič je za STA povedal, da so na zadnjo odločitev vrhovnega sodišča o Šamiju vložili pritožbo na ustavno sodišče. Upravno sodišče je namreč decembra izdalo odredbo, da mora do pravnomočnega zaključka postopkov Šami ostati v Sloveniji, vrhovno sodišče pa je konec januarja to odredbo odpravilo.