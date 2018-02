V Tate Britain prva razstava o Vincentu van Goghu po letu 1947

London, 17. februarja - V londonski galeriji Tate Britain prvič po letu 1947 pripravljajo razstavo, posvečeno Vincentu Van Goghu in prvo, ki se ukvarja z umetnikovim odnosom do Londona, kjer je nekoč živel. Na ogled bo več kot 40 njegovih del, vključno z znamenito Zvezdnato noč na Roni, ki jo bo posodil pariški Muzej d'Orsay, in Sončnicami iz Narodne galerije.