Slovenska art kino mreža lani naštela več kot 400.000 gledalcev

Slovenj Gradec, 16. februarja - V 27 kinodvoranah v 26 slovenskih krajih, ki so del art kino mreže, so lani na skoraj 10.000 filmskih projekcijah našteli več kot 412.000 gledalcev. Znova se je izkazalo, da v Art kino mreži Slovenije odlične rezultate dosegajo slovenski filmi, saj si je te na 1081 projekcijah ogledalo 62.977 gledalcev, so sporočili iz združenja.

Največja uspešnica med slovenskimi filmi v art kino mreži je bil lani mladinski film režiserja Borisa Petkoviča Košarkar naj bo, ki si ga je ogledalo 22.034 gledalcev. Med tujimi filmi je največji uspeh zabeležil oskarjevski muzikal Dežela La La, ki ga je videlo skoraj 9.000 gledalcev.

Art kino mreža je združenje 24 kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma iz vse Slovenije. Mreža je nastala z namenom medsebojnega sodelovanja in razvoja delovanja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v slovenskih kinematografih.

Člani Art kino mreže Slovenije so pri svojih programskih odločitvah samostojni, vendar pogosto združijo moči pri promociji in koordiniranem prikazovanju izbranih, predvsem slovenskih filmov, so še sporočili iz združenja, ki ima sedež v Slovenj Gradcu.