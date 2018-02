Trebanjci bodo sejali optimizem

Trebnje, 17. februarja - V Občini Trebnje na Dolenjskem so ob drugih razvojno naravnanih naporih nedavno začeli projekt Sejanje optimizma, s katerim želijo mlade zdramiti in jih spodbuditi k večji dejavnosti ter vpletenosti v občinski in širši razvoj. Opozoriti jih želijo na številne priložnosti lokalnega, širšega državnega in evropskega življenjskega prostora.