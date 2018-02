Koroška lekarna s potrjenimi načrti do leta 2023

Ravne na Koroškem, 18. februarja - Koroška lekarna, ki ima v regiji devet lekarn in dve podružnici, širi nabor storitev in načrtuje kadrovsko okrepitev. Trenutno ima 57 zaposlenih, do leta 2023 poleg nadomeščanja upokojitev načrtuje dodatne tri zaposlitve, da bo s tem zadostila kadrovskim normativom. Z dolgoročno strategijo razvoja lekarne je ta teden soglašal tudi svet županov.