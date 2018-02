Smashing Pumpkins z "bleščečo in oh tako svetlo" turnejo

Chicago, 17. februarja - Ameriška alternativna rock skupina The Smashing Pumpkins, ustanovljena leta 1988 v Chicagu, z izvornimi člani na turneji ni bila že 18 let. Po številnih namigih na družbenih omrežjih je zasedba tudi uradno napovedala, da se poleti vrača s t. i. "bleščečo in oh tako svetlo" turnejo, v sklopu katere se bo ustavila v 36 mestih v Severni Ameriki.