V New Yorku na domu aretirali brata zaradi priprave bombe

New York, 16. februarja - Newyorška policija je v četrtek na domu v Bronxu aretirala nekdanjega učitelja in njegovega brata dvojčka, ki sta posedovala več kilogramov eksploziva. Pri njima so našli še načrt z zapisi, ki namigujejo, da sta brata poskušala ubiti otroke, poročajo tuje tiskovne agencije.