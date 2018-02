Delavci IPS zahtevajo direktne zaposlitve pri Luki Koper

Ljubljana/Koper, 16. februarja - Delavci, ki delajo v Luki Koper prek izvajalcev pristaniških storitev (IPS), so na sredinem zboru izpostavili, da imajo dovolj nezakonitega poslovnega dela IPS. Zahtevajo direktno zaposlitev pri Luki Koper in pri Luki Koper INPO, so danes sporočili iz sindikata KS 90 in Delavske svetovalnice.