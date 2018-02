Ljubljana, 23. februarja - Sirske provladne sile so v minulem tednu začele napade na Vzhodno Guto pod nadzorom upornikov. V strmoglavljenju iranskega letala v Iranu je umrlo 60 ljudi. V ZDA so se po nedavnem strelskem napadu na srednji šoli na Floridi vrstili protesti in razprave o orožju.