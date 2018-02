Predstavniki strank v Tarči tudi o razmerah vojski in stavkovnem valu v javnem sektorju

Ljubljana, 15. februarja - Tri mesece pred začetkom volilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami so nocoj v oddaji Tarča na TV Slovenija mnenja o volitvah, novincih na političnem parketu, pa tudi o razmerah v vojski in javnem sektorju soočili predstavniki parlamentarnih strank in trenutni favorit anket, kamniški župan Marjan Šarec.