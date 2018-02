Večer: Za naše (16. 2.)

Maribor, 15. februarja - Slovenija je Faku dom. Če pusti dušo in srce na tekmovališču, najprej za lasten ponos in nato še za vse pod isto zastavo, je zame zadosti. Tako je Randolph postal Tonček in Fak potrdil, da je Jakob. Za Karija Savolainena bomo našli ime, drugi pa so itak naši, ki bodo naši ostali le, če bodo v duhu teh posvojenih tekmovali, piše Uroš Gramc v Večeru.