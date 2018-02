Primorske novice: Srebrni šampion (16. 2.)

Koper, 15. februarja - Šport ni politika, zaradi takšnih, kot je Jakov Fak, pa še vedno ostaja popularen in za zgled. "Slovenija je lepa, rad jo imam, ljudje so me lepo sprejeli in se bom potrudil da osvojim olimpijsko kolajno za Slovenijo," je na družbenih omrežjih odgovoril nestrpnežem. Včeraj je napoved tudi uresničil, piše Bojan Gluhak v Primorskih novicah.