Zunanji ministri brez optimizma glede širitve EU na Balkan

Sofija, 15. februarja - Zunanji ministri članic EU so se danes zbrali v Sofiji na neformalnem zasedanju, na katerem je v ospredju širitvena strategija za Zahodni Balkan. Zunanji minister Karl Erjavec je ob prihodu izrazil dvom, da bi do širitve lahko prišlo do leta 2025, zlasti zaradi nerešenih vprašanj meje, ki jih imajo kandidatke s Hrvaško.