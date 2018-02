Kolektor bo v BiH odprl novo proizvodno halo

Ljubljana, 15. februarja - Kolektor namerava do konca leta v Prijedorju v BiH postaviti 2500 kvadratnih metrov veliko proizvodno halo. Član uprave družbe Valter Leban in župan Prijedorja Milenko Đaković sta podpisala memorandum, s katerim sta se strani med drugim zavezali, da bosta sodelovali tudi pri razvoju gospodarstva na širšem območju mesta, so sporočili iz družbe.