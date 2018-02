Nestle lani za 16 odstotkov zmanjšal dobiček

Zürich, 15. februarja - Nestle je lani zabeležil 7,2 milijarde švicarskih frankov (6,2 milijarde evrov) čistega dobička, ker je 15,8 odstotka manj kot leto prej. Prihodki od prodaje so ostali skoraj nespremenjeni. Po besedah izvršnega direktorja Marka Schneiderja je bila prodaja v Evropi in Aziji lani spodbudna, z izzivi pa so se soočili v Severni Ameriki in Braziliji.