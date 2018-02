Na Postojnskem precej zanimanja za male vetrne elektrarne

Postojna, 19. februarja - Za umestitev malih vetrnih elektrarn na območju postojnske občine vlada precejšnje zanimanje. Agencija za energijo je izbrala osem različnih projektov malih vetrnic, za katere bo na letni ravni porabljenih do 1,29 milijona evrov. Do same realizacije projektov je sicer še daleč.