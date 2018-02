Napadalec na floridsko šolo je ljubitelj orožja

Miami, 15. februarja - Nikolas Cruz, ki je v sredo izvedel pokol na srednjo šolo v Parklandu na Floridi in ubil najmanj 17 ljudi, je bil težaven nekdanji dijak te šole, ki so ga iz disciplinskih razlogov tudi izključili. Je tudi ljubitelj orožja in se je z njim pogosto slikal, na spletnih družabnih omrežjih pa je objavljal tudi problematična sporočila.