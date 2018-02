Začenja se niz dogodkov ob 240. obletnici prvega vzpona na Triglav

Bled, 15. februarja - S pogovornim večerom in odprtjem fotografske razstave se je v sredo zvečer na Bledu začelo praznovanje letošnje 240. obletnice prvega zabeleženega vzpona na Triglav. Ob tem jubileju se bo zvrstila vrsta dogodkov s poletnim vrhuncem v Bohinju, od koder so bili štirje srčni možje, ki so 26. avgusta 1778 prvi stopili na Triglav.