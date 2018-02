Karitas letos znova z dobrodelno akcijo za balkanske države

Ljubljana, 15. februarja - Slovenska karitas tudi v začetku letošnjega postnega časa začenja z dobrodelno akcijo Ne pozabimo, ki je že enajsta. Zbrana sredstva bodo namenili za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območju Balkana, ki jim zaradi brezposelnosti, nizkih plač in pokojnin, bolezni in drugih stisk primanjkuje osnovnih dobrin.