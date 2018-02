Z akcijo Več luči več upanja pomoč okoli 50 otrokom

Maribor, 15. februarja - Nadškofijska karitas Maribor je z adventno božično akcijo Več luči več upanja zbrala nekaj manj kot 4000 evrov za pomoč otrokom. Plačilo šolskih in obšolskih dejavnosti so tako omogočili 48 otrokom. Ker so potrebe velike, akcija še traja, je danes povedal predsednik organizacije Branko Maček.