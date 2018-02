Newyorške borze končale v zelenem

New York, 14. februarja - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje četrti dan zapored končali v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo, da je na izid trgovanja vplivalo predvsem to, da so zaskrbljenost vlagateljev zaradi dviga inflacije nadomestili podatki o prodaji na drobno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.