Delo: Vsaka šola nekaj stane (15. 2.)

Ljubljana, 15. februarja - Neposredni strošek Koprivnikarjevega potovanja v Dubaj je povsem irelevanten. A, ker je to potovanje zdaj bomba v rokah sindikatov, nas bo stalo več deset milijonov. Pogajalec mora paziti na vsak korak. To je čivk nekdanjega ministra in avtorja veljavnega plačnega sistema v javnem sektorju Gregorja Viranta, v Delu piše Suzana Kos.