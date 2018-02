Jabolko navdiha mentoricama nagrajenih osnovnošolskih filmov o človekovih pravicah

Ljubljana, 15. februarja - Predsednik republike Borut Pahor bo danes vročil jabolko navdiha učiteljicama na Osnovni šoli Bičevje Bernardi Avsenik in Alenki Fajfar Gnezda. Pod njunim mentorstvom je namreč skupina učencev posnela na mednarodnih festivalih nagrajena dokumentarna filma o človekovih pravicah in sprejemanju raznolikosti, so sporočili iz predsednikovega urada.