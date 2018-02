Koper, 14. februarja - Današnja tekma 16. kroga rokometne lige NLB med Koprom in Dobovo je zaradi množične bolezni domačih igralcev in strokovnega štaba odpadla in jo bosta ekipi odigrali naknadno, je na družbenem omrežju Facebook zapisal koprski klub, ki je ekipi iz Dobove zaželel hitro okrevanje.