Real v zaključku tekme strl PSG, visoka zmaga Liverpoola

Ljubljana, 14. februarja - Nogometaši madridskega Reala so na prvi tekmi osmine finala lige prvakov v zaključku obračuna s Paris Saint-Germainom zmagali s 3:1. Parižani so povedli z 1:0, Real je pred koncem prvega polčasa izenačil, v zadnjih petih minutah pa so branilci naslova zadeli še dvakrat. Liverpool je v gosteh s kar 5:0 premagal Porto.