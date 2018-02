Večer: Skrbi (15. 2.)

Maribor, 14. februarja - Dobrih 330.000 otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah je bilo najbrž veselih, da so učitelji stavkali. A že njihovi starši so bili veliko manj židane volje. Ni je stavke, z izjemo odpustkov, ki so jih delili policisti v prometu, ki ne bi najprej udarila po ljudeh, v Večeru piše Franja Žišt.